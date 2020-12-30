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41 sürekli işçi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 41 sürekli işçi alacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 16:07
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41 sürekli işçi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri  kapsamında  Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  üzerinden  sürekli  işçi  alınacak.

 Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)  internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr  internet adresinden  "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş  yaparak  başvuru yapabilir.

Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarSağlık Bilimleri Üniversitesi
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