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5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ocak 2021 Cuma 10:12
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5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Jandandarma Genel Komutanlığı bünyesine; 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı  (Mesleki  Nitelikli),  265'i  Muhabere,  14’ü  At  Bakıcısı,  13’ü  Bot  Serdümeni,  10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alınacak.

Uzman Erbaşlık için başvuru süresi, şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 22.01.2021 10:12
Anahtar Kelimeler:
5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş AlınacakJandarma Ve Sahil Güvenlik Akademisi
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