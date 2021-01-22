5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Jandandarma Genel Komutanlığı bünyesine; 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (Erkek) alınacak.

Uzman Erbaşlık için başvuru süresi, şartları diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz