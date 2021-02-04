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54 adet taşınmaz kiraya verilecek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait 54 adet taşınmaz kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Şubat 2021 Perşembe 10:52
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54 adet taşınmaz kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait olan Altıeylül, Karesi, Bandırma, Gömeç, Manyas ve Savaştepe ilçelerindeki ilanda adres bilgileri, muhammen bedeli, geçici teminatı, ihale tarihi, ihale saati, kira süresi belirtilen taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre şartname esasları dahilinde açık teklif usulü arttırma sureti ile kiralama ihalesi yapılacaktır.

İlana ilişkin daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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