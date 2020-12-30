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557 adet parsel ihaleyle satılacak

Ankara/Sincan'da 557 adet parsel ihaleyle satılacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 16:10
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557 adet parsel ihaleyle satılacak

Ankara İli Sincan İlçesi Esenler ve Polatlar Mahallelerinde bulunan toplam 375.338,85 m2 yüzölçümüne sahip, imar planında Küçük Sanayi Alanı olarak belirlenmiş 557 adet parselin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35. maddesinin ( a ) fıkrası hükümleri çerçevesinde 13.01.2021 tarihinde saat 15:00’da Kapalı Teklif Usulü ile satılışı yapılacaktır.

İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri: İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale tarih ve saatine kadar aşağıdaki evrakları hazırlayarak teslim etmeleri gerekmektedir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
AnkaraSincanParselSatış
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