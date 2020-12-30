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63 memur alımı yapacak

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 63 memur alımı yapacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
30 Aralık 2020 Çarşamba 16:09
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63 memur alımı yapacak

Merkez ve taşra teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre istihdam edilmek üzere; ilanda il, unvan ve sayıları belirtilen toplam 63 (altmış üç) adet Mühendis kadrosuna 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 puan türünden asgari 70 puana sahip olanlar arasından, atama yapacak.

11 Ocak 2021 tarihi saat 10.00 da başlayacak olan başvuru süres 20 Ocak 2021 tarihi saat 24.00 de sona erecek.

Başvurular,  elektronik  ortamda  http://personelalimi.dsi.gov.tr  adresinde  yer  alan  Devlet Su  İşleri  Genel  Müdürlüğü Sınav Başvuru Formu’nun doldurulması suretiyle  yapılacak olup  şahsen  veya  posta  ile  yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 30.12.2020 16:10
Anahtar Kelimeler:
DSİMemur
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