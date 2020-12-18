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64 Akademik Personel alınacak

Milli Savunma Üniversitesi 64 Akademik Personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Aralık 2020 Cuma 10:48
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64 Akademik Personel alınacak

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Rektörlüğüne bağlı akademik birimlere ilanda belirtilen kadrolarda profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacaktır.

Başvurular, profesör ve doçent kadrolarına müracaat eden adaylar tarafından MSÜ Rektörlüğüne (Yenilevent/İstanbul), doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ile araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar tarafından ise ilgili dekanlık/astsubay meslek yüksekokulu müdürlüğü/enstitü müdürlüğüne, Resmî Gazete’de ilan edilmesinden itibaren on beş (15) gün içinde aşağıda kapsamı belirtilen başvuru dosyası ile birlikte şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. 

Detaylı bilgiler için tıklayabilirsiniz 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

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Milli Savunma Üniversitesi 64 Akademik Personel Alıyor64 Akademik Personel Alınacak
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