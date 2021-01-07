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7 Adet Arsanın Satışı Yapılacak 

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne ait 7 adet arsa satılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ocak 2021 Perşembe 11:35
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7 Adet Arsanın Satışı Yapılacak 

Kocaeli Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ilanda tapu ve ihale bilgileri verilen satışı yapılacak taşınmazlar  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile tahmini bedeller üzerinden, karşısında yazılı tarih ve saatte Kocaeli Valiliği Valilik Toplantı Salonunda toplanacak Komisyon huzurunda ihale yapılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, satılacak taşınmazlar için müşteriden KDV, vergi, resim ve harç alınmayacak olup ayrıca satılan taşınmaz mal satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaf olacak.

İlanla ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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