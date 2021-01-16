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77 sözleşmeli personel alınacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi 77 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Ocak 2021 Cumartesi 11:10
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77 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddesi uyarınca lisans, ön lisans ve sağlık meslek lisesi mezunları arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle 77 sözleşmeli personel istihdam edilecek.

Hemşire, Ebe, Sağlık Teknikeri (Eczacı Teknikeri), Fizyoterapist, Röntgen Teknisyeni, Laborant ve diğer sağlık personeli unvanlarında yapılacak personel alımları için son başvuru süresi ilanın yayım tarihi olan (16 Ocak 2021) bugünden itibaren 15 gündür.

İlanla ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
77 Sözleşmeli Personel Alınacak
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