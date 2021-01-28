Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10°
az bulutlu
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1459
ALTIN
436.663
DOLAR
7.3937
STERLİN
10.1007
EURO
8.9425
78 Memur Alınacak
78 Memur Alınacak
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya...
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553...
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
TOKİ, 74 adet konut...

78 Memur Alınacak

İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Ocak 2021 Perşembe 11:30
0 Okunma
78 Memur Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Bahçelievler Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

Memur alım ilanıyla ilgili başvuruda aranan özel ve genel şartları, başvuru tarihi ve yeriyle ilgili bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
78 Memur Alınacakİstanbul Bahçelievler Belediyesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
31 adet dükkan kiraya verilecek
31 adet dükkan kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Başakşehir'de 199 bin 553 m² arazi kiraya verilecek
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
Konut ve çevre düzenlemesi yaptırılacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans