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90 adet proje personeli alınacak

TÜBİTAK 90 adet proje personeli (aday araştırmacı) alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2020 Perşembe 10:34
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90 adet proje personeli alınacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde görev yapmak üzere Ankara'da 55, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 35 kısmi süreli proje personeli (aday araştırmacı) alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular, TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden 20 Ocak 2021'e kadar gerçekleştirilebilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 31.12.2020 10:36
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