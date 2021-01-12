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Akademik personel alınacak

Lokman Hekim Üniversitesi 11 akademik personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2021 Salı 15:47
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Akademik personel alınacak

Lokman Hekim Üniversitesi istihdam edilmek üzere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’nin ilgili maddelerinde belirtilen koşullara göre 11 öğretim elemanı alacaktır. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilan ile ilgili detaylı bilgiye www.lokmanhekim.edu.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 25 Ocak 2021 saat: 17:00

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğü’nün resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 12.01.2021 15:48
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Akademik Personel AlınacakLokman Hekim Üniversitesi 11 Akademik Personel Alacak
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