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Altınkaya 55 Feribotu kiraya verilecek

Samsun Büyükşehir Belediyesi Altınkaya 55 Feribotu'nu kiraya verecek

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
26 Aralık 2020 Cumartesi 16:55
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Altınkaya 55 Feribotu kiraya verilecek

Mülkiyeti Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan “Altınkaya 55 Feribotu” Samsun kenti, Vezirköprü İlçesi, Şahinkaya Kanyonunda yolcu ve araç taşımacılığı yapmak için, tanzim olunan şartnamesine göre ve 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile  3 (üç) yıl süre ile kiraya verilecektir.   

İhale 29.12.2020 tarihinde,  Salı Günü Saat 10.00’da (Büyükşehir Belediye Encümeni söz konusu ihale için 29.12.2020 Salı günü Saat 10.00’da toplanacaktır) Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Samsun Büyükşehir BelediyesiAltınkaya 55FeribotKiraKiralık
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