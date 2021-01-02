Araştırma Görevlisi Alınacak 

Marmara Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesine, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre belirtilen bölümlere müracaat edecek adaylar başvurularını Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığına 14.01.2021 tarihine kadar internet internet aracılığı ya da posta yoluyla yapabilecekler.

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