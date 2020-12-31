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Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak

Anadolu Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
31 Aralık 2020 Perşembe 13:41
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Araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alınacak

Anadolu Üniversitesi  2547 sayılı Kanunun 31 ve 50/d maddeleri ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği hükümleri uyarınca ilanda belirtilen birimlerine, özel şartları taşıyan araştırma görevlisi ve öğretim görevlisi alacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular; “Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yunus Emre Kampüsü, ESKİŞEHİR” adresine başvuru formu ve ekleriyle birlikte “şahsen veya posta yoluyla” yapılacaktır.

Son Başvuru Tarihi : 12.01.2021

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Araştırma Görevlisi Ve öğretim Görevlisi AlınacakAnadolu Üniversitesi 14 Öğretim Görevlisi Ve Araştırma Görevlisi Alacak
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