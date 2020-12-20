Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusu

T.C. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan 17 adet avukat kadrosuna Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümleri uyarınca giriş (sözlü) sınavı ile avukat alınacak.

Başvurular, 21 -30 Aralık 2020 tarihleri arasında Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün www.goc.gov.tr internet adresinden temin edilecek başvuru formu doldurularak, istenilen belgeler ile birlikte elden veya posta yoluyla Genel Müdürlüğün Çamlıca Mahallesi 122. Sokak No:4 Yenimahalle/Ankara adresine yapılabilecek.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Avukatlık Giriş Sınavı Duyurusuna ulaşmak için tıklayınız