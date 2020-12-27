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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin çeşitli birimlerine, Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacak.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Aralık 2020 Pazar 18:18
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeleri İstihdam Edecek

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre Doçent ve Doktor Öğretim Üyeleri alınacak.

Adayların ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihi takip eden 15 gün içerisinde başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğüne ait ilana ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.12.2020 18:24
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