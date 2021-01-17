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Çorum’da otopark yerleri kiraya verilecek

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
17 Ocak 2021 Pazar 14:18
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Çorum’da otopark yerleri kiraya verilecek

Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Çorum’da 385 araçlık yol üstü otopark yerleri 3 yıl müddetle kiraya verilecek

Çorum Merkez Gazi ve İnönü Caddelerinde 385 araçlık yol üstü otopark yerleri, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif artırma usulü ile hazırlanan şartnamesi dahilinde 3 yıl müddetle kiraya verilecek.

İhaleye ilişkin detayları buradan öğrenebilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.01.2021 17:27
Anahtar Kelimeler:
ÇorumOtoparkKira
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