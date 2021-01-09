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Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
09 Ocak 2021 Cumartesi 20:14
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Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alınacak

Gençlik ve Spor Bakanlığının merkez  teşkilatında  istihdam  edilmek  üzere  657  sayılı  Devlet  Memurları Kanunu ile Gençlik ve Spor Uzmanlığı Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde Yarışma Sınavı ile 25 (yirmibeş) Gençlik ve Spor Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 08  Şubat  2021  (10.00)  -  15  Şubat  2021  (17.00) tarihlerinde basvuru.gsb.gov.tr adresi üzerinden “Gençlik ve Spor Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu”nu doldurarak elektronik ortamda yapacaklardır.

Gençlik ve Spor Bakanlığının resmi ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 09.01.2021 20:17
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Gençlik Ve Spor Uzman Yardımcısı Alınacak
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