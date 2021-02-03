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Gezi teknesi hattı kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Şubat 2021 Çarşamba 11:15
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Gezi teknesi hattı kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Hasankeyf sınırlarında bulunan Ilısu Prof. Dr. Veysel EROĞLU Baraj Gölü üzerinde Müze Limanından aldığı yolcuları yaklaşık 1 saat 30 dakika gezi turu yaparak Batı (Batman) yönünde turizm amaçlı faaliyet gösterecek 1 adet hat üzerinde 8 adet yolcu taşıma teknesinden oluşacak işletmelerin ilanda belirtilen yıllık kira bedeli ödenerek rotasyonlu hat kiralama işi ihale edilecektir.

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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