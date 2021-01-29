Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1487
ALTIN
435.869
DOLAR
7.3454
STERLİN
10.0439
EURO
8.8912
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek
Güneş enerjisi santralinin kurulum...
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
122.271 m² alan 5...
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale...

Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ocak 2021 Cuma 12:03
0 Okunma
Güneş enerjisi santralinin kurulum sonrası işletme hakkı 10 yıl süreyle kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Elazığ İli, Merkez İlçesi, Mürü (Yünlüce) Köyü Akpınar mevkiinde mülkiyeti Elazığ Belediyesine ait olan; yeri, gücü ve kapasitesi ilanda belirtilen 'Arazi Uygulamalı Güneş Enerjisi Santrali'nin kurulum sonrası işletme ve bakım hizmetlerinin 10 yıl süreyle kiralanması işi kapalı teklif açık artırma sureti ihale edilecek.

İhaleye katılım ve işletme şartlarıyla ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 29.01.2021 12:04
Anahtar Kelimeler:
Güneş Enerjisi SantraliIşletme HakkıKira
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
122.271 m² alan 5 yıllığına kiraya verilecek
Sözleşmeli Personel Alınacak
Sözleşmeli Personel Alınacak
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
20 adet taşınmaz ihale usulü ile kiraya verilecek
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans