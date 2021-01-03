Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1477
ALTIN
454.059
DOLAR
7.4188
STERLİN
10.1701
EURO
9.0727
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel...
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları...
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak 
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim...

Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı

Atatürk Havalimanında Tescilden Terkin Edilerek Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satış İhalesi İlanı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
03 Ocak 2021 Pazar 12:28
0 Okunma
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa Çıkarıldı

Atatürk Havalimanı apronunda bulunan ve tescilden terkin edilerek hurdaya ayrılan 9 adet hava aracı satışa çıkarıldı.

İhaleye katılmak isteyenlerin ihale şartnamesinde belirtilen belgeleri tamamlayıp Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Genel Evrak Müdürlüğüne 14 Ocak 2021 günü saat 14.00’e kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, ihale, 14 Ocak 2021 günü saat 14.30’da Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü İhale Salonunda yapılacak.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satışa ÇıkarıldıAtatürk Havalimanında Tescilden Terkin Edilerek Hurdaya Ayrılan Hava Araçları Satış İhalesi İlanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Sakarya Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Araştırma Görevlisi Alınacak 
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak 
Biruni Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alacak 
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans