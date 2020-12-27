İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Yönetmelik Değişikliği Duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa dayanarak bazı görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla;



Hal Şube Müdürlüğü, Bağımlılıkla Mücadele ve Rehabilitasyon Şube Müdürlüğü, Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları Yönetmeliği, Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü, Kentsel Ekolojik Sistemler Şube Müdürlüğü ve Şehit ve Gazi Yakınlarıyla İlişkiler Şube Müdürlüğünün; teşkilat yapısı gibi bazı yönetmeliklerde değişikliğe gidiyor.

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