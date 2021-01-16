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Jeotermal saha kiralanacak

Jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın kiralama işi yapılacaktır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Ocak 2021 Cumartesi 11:09
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Jeotermal saha kiralanacak

Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Camili Mahallesi sınırlarında bulunan 1 (bir) adet taksir işlemi yapılmış jeotermal kaynak işletme ruhsatlı sahanın ilanda belirtilen kısmı, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi hükümlerine göre Açık Teklif Artırma Usulü ile ihale edilmek üzere aramalara açılacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre ihaleye katılmak isteyen taliplilerden istenen belgeler, ihale tarihi ve yeri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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Jeotermal Saha KiralanacakJeotermal Kaynak Işletme Ruhsatlı Sahanın Kiralama Işi Yapılacaktır
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