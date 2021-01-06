Kat karşılığı inşaat yapım işi ihale edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre Konya ili, Beyşehir İlçesi, Dalyan Mahallesi 39 ada 7 nolu parselde bulunan 2.781,75 m² arsa üzerine kat karşılığı ticari dükkan ve bürolar inşaat yapım işi 24 Büro ve 4 dükkan (Belediyeye kalacak) + 1.000,00 TL toplam 3.745.538,00 TL + KDV Muhammen bedelle 15 Ay süreyle, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/A maddesine göre, kapalı teklif usulüyle ihale edilecek.

İstekliler İhale günü olan 20 Ocak 2021 günü saat 10:30’a kadar aşağıdaki belgeleri, Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne vereceklerdir.

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