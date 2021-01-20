Konteyner Kentte Bakım Onarım İşi Yaptırılacak

Hatay Valiliği İl Afet ve Acil Durum Harcama Komisyon Başkanlığı sorumluluğu altında yapılacak olan, Suriye İdlip Gerginliği Azaltma Bölgesinde (İGAB) İGA tarafından yapılan konteyner kent alanının bakım onarım işi pazarlık usulü ve anahtar teslim götürü bedel ile ihale edilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; ihale, 22 Ocak 2021 tarihinde saat 11:00'de Hatay Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Toplantı Salonunda yapılacak.

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