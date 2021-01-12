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Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından konut imarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ocak 2021 Salı 13:43
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Konut İmarlı 4 adet arsanın satış ihalesi yapılacak

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan Şehitkamil İlçesi, Taşlıca Mahallesinde bulunan, ilanda ada, parsel numarası, tapu alanı, imar durumu, m² rayiç bedeli, toplam muhammen bedeli ve geçici teminat tutarı belirtilen taşınmazların ayrı ayrı satış işi ihaleye çıkıyor. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre 27.01.2021 tarihinde yapılacak olan ihale 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ayrı ayrı yapılacak olup her taşınmaz için ayrı şartname bedeli yatırılacaktır.

Daha detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

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Konut İmarlı 4 Adet Arsanın Satış Ihalesi YapılacakGaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarafından Konut Imarlı 4 Adet Arsanın Satış Ihalesi Yapılacak
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