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Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Ocak 2021 Çarşamba 11:02
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Millî Savunma Bakanlığı 55 personel alacak

Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında istihdam edilmek üzere; “Milli Savunma Uzmanlığı Yönetmeliği” ve "Silahlı Kuvvetler Uzmanlığı Yönetmeliği" hükümlerine göre 55 Uzman Yardımcısı alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, başvurular 30 Aralık 2020-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı merkez teşkilatında (Ankara); Silahlı  Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Millî Savunma Bakanlığı 55 Personel Alacak
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