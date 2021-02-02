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Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Şubat 2021 Salı 11:57
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Namık Kemal Üniversitesi 40 sözleşmeli personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacak.

Personel alımına ilişkin esaslar, başvuruda istenilen belgeler, aranan özel-genel şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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