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Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesine ait ofis, WC ve dükkan ve otoyıkama işletmeleri kiraya verilecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Şubat 2021 Cuma 10:42
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Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor

Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ayrıca sorumluluk alanlarında bulunan, ofis, WC, dükkan ve otoyıkama nitelikli 15 adet taşınmaz 3 (üç) yıl süreliğine 2886 Sayılı  Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecek. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre ihale 17.02.2021 tarihinde saat: 12:00’da Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No: 4 adresindeki Büyükşehir Belediye Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. 

İlana ilişkin daha fazla detaya buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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