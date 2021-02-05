Ofis, WC, dükkan ve otoyıkama kiraya veriliyor

Mülkiyeti Aydın Büyükşehir Belediyesine ait olan ve ayrıca sorumluluk alanlarında bulunan, ofis, WC, dükkan ve otoyıkama nitelikli 15 adet taşınmaz 3 (üç) yıl süreliğine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45 'inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile kiraya verilecek.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre ihale 17.02.2021 tarihinde saat: 12:00’da Güzelhisar Mahallesi İstiklal Caddesi No: 4 adresindeki Büyükşehir Belediye Hizmet Binası 6.katındaki Encümen Toplantı Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

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