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Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 11:12
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Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden tohumluk üretim hakkı satış ihalesi

Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü adına tescilli Niğşah ve Saruhan patates çeşitlerinin ıslahçı hakkı payı ve tohumluk üretim miktarı 8213 sayılı Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliğinin 29/c ve ilgili maddeleri gereğince açık teklif usulü satılacak. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre ihale, 24 Şubat 2021 günü saat 14.00’te Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Şahin Ali Mahallesi Yörük Sokak No: 2 51100 Merkez/Niğde adresinde yapılacak.

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Patates Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 11.02.2021 11:28
Anahtar Kelimeler:
Patates Araştırma Enstitüsü MüdürlüğüTohumluk üretim HakkıSatış Ihalesi
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