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Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak

Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 20 zabıta memuru alacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
07 Şubat 2021 Pazar 16:26
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Pendik Belediye Başkanlığı 20 zabıta memuru alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Pendik Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda belirtilen unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 20 zabıta memuru alacaktır.

Zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz.

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 07.02.2021 16:32
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Pendik Belediye Başkanlığı20 Zabıta Memuru Alacak
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