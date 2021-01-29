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Sözleşmeli Personel Alınacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
29 Ocak 2021 Cuma 12:02
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Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Meteoroloji Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun ilgili maddelerine göre ÖSYM Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme yöntemi ile 6 adet Mühendis unvanında sözleşmeli personel alınacak.

Personel alımları için aranan özel ve genel şartların yanı sıra başvuru süresi ile diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji Genel MüdürlüğüSözleşmeli Personel
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