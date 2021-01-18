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Sözleşmeli personel alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
18 Ocak 2021 Pazartesi 11:45
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Sözleşmeli personel alınacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca Üniversiteye bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, ilanda belirtilen pozisyonlara 30 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre adaylar, başvurularını Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına Üniversitenin web sayfasında yer alan başvuru formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yolu ile yapabilecekler. 

İlanla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Sözleşmeli Personel Alınacak
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