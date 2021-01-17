Tarım Kredi Kooperatifleri Saha Sorumlusu alacak

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, Proje Uygulama Biriminde istihdam etmek üzere Adana, Adıyaman, Gaziantep, Bursa, İzmir ve Mersin illerine 6 Saha Sorumlusu alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Saha Sorumlusu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Geliştirilmiş Pazar Bağlantıları ile Mülteciler ve Türkiye Vatandaşlarına Kayıtlı Tarım İstihdamı Desteği Projesi süresince Ocak 2021– Aralık 2022 arasında tam zamanlı olarak istihdam edilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız