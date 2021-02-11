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Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Şubat 2021 Perşembe 11:11
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Ticaret Bakanlığı 115 sürekli işçi alımı yapacak

Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye Teşkilatı birimlerinde Sürekli İşçi Kadrosunda çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla sürekli işçi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 15.02.2021-19.02.2021 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yapılarak alınacaktır. Şahsen, posta ya da e-posta yolu ile başvuru alınmayacak.

Koruma ve Güvenlik Hizmetleri ile Beden İşçisi iş kollarında yapılacak alımlarla ilgili daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Anahtar Kelimeler:
Ticaret Bakanlığı115 Sürekli Işçi Alımı
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