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TİGEM'den Portakal Satış İhalesi

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünden Portakal Satış İhalesi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Şubat 2021 Pazartesi 11:57
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TİGEM'den Portakal Satış İhalesi

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 2021 yılı istihsali 15.920 ağaç portakal (tahmini 1.925.000 kg.) toplama işi müşteriye ait olmak üzere götürü olarak açık artırma usulü ile satılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale 18 Şubat 2021 günü saat 14.00’te İşletme Merkezinde Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacak. İhaleye iştirak eden olmadığı veya verilen fiyatların uygun görülmediği takdirde ihale 25 Şubat 2021 günü aynı şartlarda tekrar edilecek.

Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız 

İLAN.GOV.TR

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