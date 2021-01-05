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TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ocak 2021 Salı 12:14
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TOKİ, İzmir ve İstanbul'da arsa satışı yapacak

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından, İzmir'in Menderes ilçesi Özdere Mahallesi'nde 3 adet otel nitelikli, İstanbul'un Şile ilçesi Çayırbaşı Mahallesi'nde ise 1 adet arsa için satış ihalesi düzenlenecek. 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, İhale 14.01.2021 Perşembe günü T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü Ek Binası Konferans Salonu Halkalı / İSTANBUL adresinde yapılacak.

Daha detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 05.01.2021 12:19
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TOKİİzmir Ve İstanbulda Arsa Satışı Yapacak
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