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Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi yapım karşılığı turistik tesis alanını kiraya verecek

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Ocak 2021 Salı 11:42
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Turistik tesis yapım karşılığı 25 yıllığına kiralanacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, Altınordu İlçesi Orhaniye Mahallesi sınırları içerisinde Boztepe mevkiinde bulunan 2672 ada 7 – 8 numaralı parseller üzerine isabet eden toplam 6.430,75 m² yüzölçümlü kısım üzerine yapılacak Turistik Tesis yapım karşılığında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartıldı.

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihi olan 20 Ocak 2021 tarihinden önce 19/01/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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Turistik Tesis Yapım Karşılığı 25 Yıllığına KiralanacakOrdu Büyükşehir Belediyesi Yapım Karşılığı Turistik Tesis Alanını Kiraya Verecek
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