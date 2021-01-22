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Zabıta Memuru Alınacak

Konya Büyükşehir Belediyesi 50 zabıta memuru alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Ocak 2021 Cuma 10:10
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Zabıta Memuru Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Başvuru süresi, başvuru yeri ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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Zabıta Memuru AlınacakKonya Büyükşehir Belediyesi 50 Zabıta Memuru Alacak
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