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Zabıta Memuru Alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ocak 2021 Pazartesi 11:03
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Zabıta Memuru Alınacak

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı, istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta Yönetmeliği hükümlerine  göre  ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS  taban puanı ve diğer  şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alacaktır.

Başvuru Formu Kurumdan veya Belediyenin internet sayfasından (http://www.buyukcekmece.bel.tr) temin edilebilir.

Basın İlan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Adaylar  başvuru  belgelerini  08/02/2021-10/02/2021  tarihleri  arasında  saat 16:00’a  kadar  (mesai  günlerinde  saat 10:00-16:00  arasında)  Fatih  Mah.  Şehremini  Cad.  No:1 Büyükçekmece Belediyesi Hizmet Binası Büyükçekmece/İSTANBUL adresindeki Büyükçekmece  Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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Zabıta Memuru Alınacak
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