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100 Uzman Erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2020 Perşembe 12:55
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100 Uzman Erbaş alınacak

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere ilanda belirtilen branşlarda uzman erbaş alımı yapılacaktır.

Başvurular, 17 Aralık 2020 saat 14:00’te başlayıp, 24 Aralık 2020 saat 11:00’de sona erecektir

Adaylar başvurularını sadece https://www.turkiye.gov.tr/sahil-guvenlik-komutanligi-is-basvurusu internet adresi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Başvuru sonuçları adaylara www.sg.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecektir.

Detaylı bilgiler için tıklayabilirsiniz 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 17.12.2020 12:56
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100 Uzman Erbaş AlınacakSahil Güvenlik KomutanlığıSahil Güvenlik Komutanlığı 100 Uzman Erbaş Alacak
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