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Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi alımı yapacak
Gazi Üniversitesi 54 sürekli...

Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2020 Salı 14:16
5 Okunma
Gazi Üniversitesi 54 sürekli işçi alımı yapacak

Gazi Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde "Sürekli İşçi" alımı yapılacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 14.12.2020 - 18.12.2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesinden online olarak veya Alo 170 - İŞKUR hattı üzerinden başvuru yapabilirler.

Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 16.12.2020 18:00
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Gazi Üniversitesi 54 Sürekli Işçi Alımı YapacakGazi Üniversitesi54 Sürekli Işçi Alımı
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