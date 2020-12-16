Görsel mecra malzemesi alınacaktır

Bayrampaşa ilçe sınırları içerisinde, Bayrampaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün belirlediği alanlara 2000 m² Mesh Afiş, 20000 m² Vinil Afiş, 1000m² Özel Vinil Afiş başta olmak üzere toplam 13 Kalem ilan materyali alımı yapılacaktır.

Yüklenici 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında, idarenin belirlediği tarih programına göre, istenilen miktar ve içerikteki ürünleri, idarenin göstereceği yerlere monte edecektir.

İhale Yenidoğan mah. Abdi İpekçi cad. no:2 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde 29 Aralık 2020 tarihinde saat 14:30’da yapılacaktır.

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