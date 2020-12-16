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Görsel mecra malzemesi alınacaktır

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Aralık 2020 Çarşamba 11:20
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Görsel mecra malzemesi alınacaktır

Bayrampaşa ilçe sınırları içerisinde, Bayrampaşa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün belirlediği alanlara 2000 m² Mesh Afiş, 20000 m² Vinil Afiş, 1000m² Özel Vinil Afiş başta olmak üzere toplam 13 Kalem ilan materyali alımı yapılacaktır. 

Yüklenici 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında, idarenin belirlediği tarih programına göre, istenilen miktar ve içerikteki ürünleri, idarenin göstereceği yerlere monte edecektir.

İhale Yenidoğan mah. Abdi İpekçi cad. no:2 Bayrampaşa/İSTANBUL adresinde 29 Aralık 2020 tarihinde saat 14:30’da yapılacaktır. 

İlanla ilgili diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 16.12.2020 18:00
Anahtar Kelimeler:
Görsel Mecra Malzemesi Alınacaktır
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