Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünden İhaleye Davet

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’ndan, Tapu ve Kadastro Modernizasyon Ek Finansman (TKMP-EF) Projesi’ kapsamında bir kredi almış olup bu kredinin bir bölümünü Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştireceği Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi İşi sözleşmeleri kapsamında yapılacak ödemeler için kullanacaktır.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ilgilenen firmaları “Kadastro Harita ve Bilgilerinin Güncellenmesi Grup-8” işlerinin gerçekleştirilmesi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, Ulusal Rekabetçi İhale (National Competitive Bidding – NCB) yöntemiyle kapalı zarf teklif vermeye davet etmektedir.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün ihale ilanına ulaşmak için tıklayınız