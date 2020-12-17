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TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü 145 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Aralık 2020 Perşembe 12:46
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TİGEM, 145 sözleşmeli personel alacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü; Tarım Makinaları, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Bitki Koruma, Bahçe Bitkileri, Zootekni , Veteriner Hekim, Tekniker (Ziraat) Teknisyen (Ziraat) Tekniker (Radyoloji), Tekniker (Elektrik), Teknisyen (Elektrik) ,Tekniker (İnşaat), Veteriner Sağlık Teknisyeni branşlarında 145 sözleşmeli personel alımı yapacak.

 Başvurular, 21 Aralık - 31 Aralık 2020   tarihleri arasında Tarım İşletmeleri   Genel Müdürlüğü  İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığına elden  veya  posta  (İadeli  taahhütlü veya  kargo)  ile  yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayabilirsiniz

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 17.12.2020 12:51
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TİGEM145 Sözleşmeli Personel AlınacakTarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
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