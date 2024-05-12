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Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçları için Antalya'ya geldi

Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçları için Antalya'ya geldi

38. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın ceza sahası içine yerden gönderdiği topa Hwang gelişine vurdu ama meşin yuvarlak direğin yakınından dışarı gitti.

29. dakikada Alanyaspor 'un ortadan geliştirdiği atakta Eduardo, topu ceza sahası içinde Hwang ile buluşturdu. Bu futbolcunun kaleyi çapraz gören noktada çektiği şutta Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

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