8. dakikada Zeki Yavru'nun uzun pasına hareketlenerek kaleci ile karşı karşıya kalan Dimata'nın vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
10. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Larsson'un pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Saric, topu yerden kale önüne ortaladı. Samsunsporlu savuma oyuncusunun uzaklaştırmak istediği top, takım arkadaşına çarptıktan sonra Jehezkel'in önünde kaldı. Jehezkel'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlarla buluştu: 1-0.
18. dakikada Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Adem Buksa'nın sol kanattan ortasında ceza sahası çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Jehezkel'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Szumski'nin eliyle müdahalesine rağmen filelere gitti: 2-0.
33. dakikada orta sahadan kaptığı topla ilerleyen Saric'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Van de Streek'in yerden şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta çıktı.
45. dakikada ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören noktada topla buluşan Van de Streek'in sert vuruşunda, top kale direğine çarptıktan sonra auta çıktı.
İlk yarı, ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Arda Kardeşler, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric, Jehezkel, Van de Streek, Larsson, Buksa
Yılport Samsunspor: Szumski, Zeki Yavru, Drongelen, Satka, Bola (Dk. 45 Soner Gönül), Tait, Emre Kılınç, Osman Çelik, Ntcham, Holse, Dimata
Goller: Dk. 10 ve 18 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 15 Bünyamin Balcı, Dk. 45 Jehezkel (Bitexen Antalyaspor)
AA