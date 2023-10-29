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İki takımın oyuncuları, sahaya "Şanlı Cumhuriyet'imizin 100. yılı kutlu olsun" yazılı pankartla çıktı.

41. dakikada Visca'nın pasında savunmanın arkasına hareketlenen ve kaleci Emre Bilgin ile karşı karşıya kalan Onuachu'nun aşırtma vuruşunda, top direğin üstünden az farkla auta gitti.

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