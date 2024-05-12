4. dakikada Cengiz Ünder'in sağdan pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Tadic'in kontrol ettikten sonra zayıf şutunda, top kalecide kaldı.
11. dakikada Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Szymanski'nın pasında ceza yayında topla buluşan Tadic, soldan ceza sahasına giren Fred'i gördü. Brezilyalı orta sahanın ceza sahası içi sol çaprazdan kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda, Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.
14. dakikada Mondihome Kayserispor etkili geldi. Soldan Bourabia'nın ortasına penaltı noktası civarında Boa Morte'nin kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.
16. dakikada Ferdi'nin sağdan tek pasında ceza sahası içinde rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kalan Cengiz Ünder'in zayıf vuruşunda, meşin yuvarlak kalecide kaldı.
18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Ceza sahası dışında 2 rakibinden şık bir şekilde sıyrılan Tadic, penaltı noktası civarında bulunan Batshuayi'yi topla buluşturmak istedi. Batshuayi, kontrol etmek isterken rakibinde müdahalesiyle önünde kalan topu gelişine sert vuruşl ağlarla buluşturdu: 1-0.
25. dakikada Livakovic'in uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Oosterwolde, soldan ceza sahasına girerek kaleciyle karşı karşıya kaldı. Topu ayağından açan Oosterwolde vuruş açısını kaybedince, şutunda kaleci Bilal Bayazıt meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.
43. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Szymanski'nin derin pasında Batshuayi, ceza yayındaki Fred'i gördü. Bu oyuncunun şutunda kaleci Bilal topu oyun alanına çeldi. Atağın devamında savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası içi sol çaprazda Djiku'nun önünde kaldı. Bu oyuncunun gelişine şutunda top filelerle buluştu: 2-0.
İlk yarı, Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Stat: Ülker
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Fenerbahçe: Livakovic, Ferdi Kadıoğlu, Becao, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Djiku, Cengiz Ünder, Fred, Tadic, Szymanski, Batshuayi
Mondihome Kayserispor: Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Kolovetsios, Arif Kocaman, Carole, Kartal Yılmaz, Shukurov, Cardoso, Bourabia, Mane, Boa Morte
Goller: Dk. 18 Batshuayi, Dk. 43 Djiku (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 10 Kartal Yılmaz, Dk. 28 Shukurov (Mondihome Kayserispor), Dk. 45+3 Becao (Fenerbahçe)