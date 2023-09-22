24. dakikada sol kanattan gelişen atakta Vefa Temel'in ara pasında kale önünde topla buluşan Ndao'nun vuruşunda kaleci Nita, eliyle topu ceza sahasının yanına doğru çevirdi.

40. dakikada İstanbulspor'un sağ kanattan yaptığı atağında Rroca'ın ortaladığı topa ceza sahasında Loshaj'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan az farkla dışarı çıktı.

43. dakikada ev sahibi Gaziantep FK'nin sağ kanattaki atağında ceza sahasına sokulan Furkan Soyalp'ın çektiği şutta, kale çizgisindeki Okan Erdoğan topu ayağıyla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti.

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Stat: Kalyon

Hakemler: Murat Erdoğan, Cem Özbay, Emir Eray Eyisoy

Gaziantep FK: Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Gradel, Mustafa Eskihalleç, Janio Bike, Junior Morais, Maxim, Nkoulou, Denis Dragus

İstanbulspor: Jensen, Vefa Temel, Mehmet Yeşil, Duhaney, Rroca, Simon Deli (Dk. 32 Okan Erdoğan), Ndao, Ethemi, Loshaj, Jackson, İbrahim Yılmaz

Sarı kart: Dk. 20 Vefa Temel (İstanbulspor)

AA